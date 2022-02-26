Подоляк о ситуации в Киеве: россияне использовали почти все свои ресурсы, но атаки отбиты

На протяжении всей ночи и начиная со вчерашнего дня идут постоянные ракетные и авиационные обстрелы территории Киева. При этом бьют не по окрестностям, а по самому городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя главы ОП Михаила Подоляка.

"Мы понимали, что сегодняшняя ночь будет самой тяжелой, потому что россияне использовали практически все свои ресурсы, ввели в бой все свои резервы… Они этой ночью должны были сломить нашу обороны, поэтому ДРГ и обстрелы жилых кварталов… и высадка десанта, и попытка зайти бронетехникой - все это абсолютно профессионально отбито нашими Вооруженными силами", - заявил Подоляк.