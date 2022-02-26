ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про ситуацію в Києві: росіяни використали майже всі свої ресурси, але атаки відбиті

Новость на русском →
Київ, Субота 26 лютого 2022 08:16
Подоляк про ситуацію в Києві: росіяни використали майже всі свої ресурси, але атаки відбиті Фото: Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Протягом усієї ночі і починаючи з учорашнього дня йдуть постійні ракетні та авіаційні обстріли території Києва. При цьому б'ють не по околицях, а по самому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Голови ВП Михайла Подоляка.

"Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде найважчою, тому що росіяни використали практично всі свої ресурси, ввели в бій всі свої резерви... вони цієї ночі повинні були зломити нашу оборони, тому ДРГ і обстріли житлових кварталів... і висадка десанту, і спроба зайти бронетехнікою - все це абсолютно професійно відбито нашими Збройними силами", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, російський дрон атакував судно Морської охорони. Українські військові його збили підльотом до Чорноморська.

Ми також писали, як відрізнити українську техніку від російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна в Україні
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна