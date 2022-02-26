Подоляк про ситуацію в Києві: росіяни використали майже всі свої ресурси, але атаки відбиті

Протягом усієї ночі і починаючи з учорашнього дня йдуть постійні ракетні та авіаційні обстріли території Києва. При цьому б'ють не по околицях, а по самому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Голови ВП Михайла Подоляка.

"Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде найважчою, тому що росіяни використали практично всі свої ресурси, ввели в бій всі свої резерви... вони цієї ночі повинні були зломити нашу оборони, тому ДРГ і обстріли житлових кварталів... і висадка десанту, і спроба зайти бронетехнікою - все це абсолютно професійно відбито нашими Збройними силами", - заявив Подоляк.