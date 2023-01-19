Подоляк - Шольцу: справжнє лідерство - не озиратися на інших

"Справжнє лідерство - це показувати приклад, а не озиратися на інших. Жодних табу немає. Від Вашингтона до Лондона, від Парижа до Варшави звучить одне: Україні потрібні танки, танки - ключ до правильного завершення війни. Час перестати тремтіти перед Путіним, час зробити останній крок.", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Шольц може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2 тільки якщо Сполучені Штати, своєю чергою, поставлять Abrams.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ.

Більш детально про можливі постачання німецьких важких машин Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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