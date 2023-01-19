Подоляк - Шольцу: настоящее лидерство - не огладываться на других

"Настоящее лидерство - это показывать пример, а не оглядываться на других. Никаких табу нет. От Вашингтона до Лондона, от Парижа до Варшавы звучит одно: Украине нужны танки, танки - ключ к правильному завершению войны. Время перестать дрожать перед Путиным, время сделать последний шаг", - написал он.

Ранее сообщалось, что Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, только если Соединенные Штаты, в свою очередь, поставят Abrams.

Напомним, во время Всемирного экономического форума Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ.

Более подробно о возможных поставках немецких тяжелых машин Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.