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Подоляк - Шольцу: настоящее лидерство - не огладываться на других

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу по поводу поставок танков Leopard Украине. Чиновник заявил, что настоящим лидерством является пример, а не оглядка на других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Настоящее лидерство - это показывать пример, а не оглядываться на других. Никаких табу нет. От Вашингтона до Лондона, от Парижа до Варшавы звучит одно: Украине нужны танки, танки - ключ к правильному завершению войны. Время перестать дрожать перед Путиным, время сделать последний шаг", - написал он.

Ранее сообщалось, что Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, только если Соединенные Штаты, в свою очередь, поставят Abrams.

Напомним, во время Всемирного экономического форума Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ.

Более подробно о возможных поставках немецких тяжелых машин Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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