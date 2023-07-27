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Подоляк про саміт Росія - Африка: Кремль вирішив показати континенту "хто господар"

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація, організацією саміту Росія - Африка, вирішила показати африканському континенту "хто господар".

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як пише Подоляк, напередодні саміту Росія:

  • вбила "зернову угоду";
  • збільшила наслідки від посухи й дефіциту продовольства для Африканського континенту;
  • принизила образ Африки задля пропагандистської картинки зібравши "представників країн, які постраждали" від її ж вчинків та шантажу ;

"Це все абсолютно передбачуване й цілком відповідає стратегії російської зовнішньої політики: жодних рівноправних відносин, жодних дотримань домовленостей – лише підпорядкування, приниження та диктат. Час чинити опір російському примітивізму. Час оголосити Африку вільною від російського диктату. Час забезпечити свободу вивезення зерна без участі Росії", - додав Подоляк.

Експорт зерна та обстріли

Після того як Росії вийшла із "зернової угоди", ворог майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно обстрілює Одесу й область.

Тим часом більшість африканських країн проігнорували запрошення Росії на саміт. Кремль, як завжди, звинуватив Захід в цьому.

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