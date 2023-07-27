Подоляк о саммите Россия - Африка: Кремль решил показать континенту "кто хозяин"

Как пишет Подоляк, накануне саммита Россия:

убила "зерновое соглашение";

увеличила последствия от засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента;

унизила образ Африки для пропагандистской картинки собрав "представителей стран, пострадавших" от ее же поступков и шантажа;

"Это все абсолютно предсказуемо и вполне соответствует стратегии российской внешней политики: никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей - только подчинение, унижение и диктат. Время сопротивляться российскому примитивизму. Время объявить Африку свободной от российского диктата. Время обеспечить свободу вывоза зерна без участия России", - добавил Подоляк.

Экспорт зерна и обстрелы

После того как Россия вышла из "зернового соглашения", враг почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно обстреливает Одессу и область.

Между тем большинство африканских стран проигнорировали приглашение России на саммит. Кремль, как всегда, обвинил Запад в этом.