Подоляк про саміт Росія - Африка: Кремль вирішив показати континенту "хто господар"

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

Як пише Подоляк, напередодні саміту Росія:

вбила "зернову угоду";

збільшила наслідки від посухи й дефіциту продовольства для Африканського континенту;

принизила образ Африки задля пропагандистської картинки зібравши "представників країн, які постраждали" від її ж вчинків та шантажу ;

"Це все абсолютно передбачуване й цілком відповідає стратегії російської зовнішньої політики: жодних рівноправних відносин, жодних дотримань домовленостей – лише підпорядкування, приниження та диктат. Час чинити опір російському примітивізму. Час оголосити Африку вільною від російського диктату. Час забезпечити свободу вивезення зерна без участі Росії", - додав Подоляк.

Експорт зерна та обстріли

Після того як Росії вийшла із "зернової угоди", ворог майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно обстрілює Одесу й область.

Тим часом більшість африканських країн проігнорували запрошення Росії на саміт. Кремль, як завжди, звинуватив Захід в цьому.