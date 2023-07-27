ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про саміт Росія - Африка: Кремль вирішив показати континенту "хто господар"

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 13:53
Подоляк про саміт Росія - Африка: Кремль вирішив показати континенту "хто господар" Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація, організацією саміту Росія - Африка, вирішила показати африканському континенту "хто господар".

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як пише Подоляк, напередодні саміту Росія:

  • вбила "зернову угоду";
  • збільшила наслідки від посухи й дефіциту продовольства для Африканського континенту;
  • принизила образ Африки задля пропагандистської картинки зібравши "представників країн, які постраждали" від її ж вчинків та шантажу ;

"Це все абсолютно передбачуване й цілком відповідає стратегії російської зовнішньої політики: жодних рівноправних відносин, жодних дотримань домовленостей – лише підпорядкування, приниження та диктат. Час чинити опір російському примітивізму. Час оголосити Африку вільною від російського диктату. Час забезпечити свободу вивезення зерна без участі Росії", - додав Подоляк.

Експорт зерна та обстріли

Після того як Росії вийшла із "зернової угоди", ворог майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно обстрілює Одесу й область.

Тим часом більшість африканських країн проігнорували запрошення Росії на саміт. Кремль, як завжди, звинуватив Захід в цьому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків