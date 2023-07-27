Подоляк о саммите Россия - Африка: Кремль решил показать континенту "кто хозяин"
Российская Федерация, организацией саммита Россия - Африка, решила показать африканскому континенту "кто хозяин".
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Как пишет Подоляк, накануне саммита Россия:
- убила "зерновое соглашение";
- увеличила последствия от засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента;
- унизила образ Африки для пропагандистской картинки собрав "представителей стран, пострадавших" от ее же поступков и шантажа;
"Это все абсолютно предсказуемо и вполне соответствует стратегии российской внешней политики: никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей - только подчинение, унижение и диктат. Время сопротивляться российскому примитивизму. Время объявить Африку свободной от российского диктата. Время обеспечить свободу вывоза зерна без участия России", - добавил Подоляк.
Экспорт зерна и обстрелы
После того как Россия вышла из "зернового соглашения", враг почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно обстреливает Одессу и область.
Между тем большинство африканских стран проигнорировали приглашение России на саммит. Кремль, как всегда, обвинил Запад в этом.
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