Подоляк розповів про обов'язки ексглави Київської ОВА Кулеби в ОП: Думаю, абсолютно впорається

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

"Потрібно її оптимізувати, потрібно налагодити відносини на різних рівнях з місцевою владою, щоб в цьому було більше системності, стабільності та конкретики", - зазначив посадовець.

Водночас, на думку Подоляка, із цими завданнями Кулеба "абсолютно впорається", бо він прийшов з посади очільника Київської ОВА.