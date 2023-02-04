Подоляк рассказал об обязанностях эксглавы Киевской ОВА Кулебы в ОП: Думаю, абсолютно справится

После назначения заместителем главы Офиса президента Алексей Кулеба будет заниматься региональной политикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в интервью журналисту Василию Голованову.
"Нужно ее оптимизировать, нужно наладить отношения на разных уровнях с местными властями, чтобы в этом было больше системности, стабильности и конкретики", - отметил чиновник.
В то же время, по мнению Подоляка, с этими задачами Кулеба "совершенно справится", потому что он пришел с поста руководителя Киевской ОВА.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Кулебу на должность замглавы ОП 24 января.
Перед этим Кабмин согласовал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Кулебы.
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