Подоляк рассказал об обязанностях эксглавы Киевской ОВА Кулебы в ОП: Думаю, абсолютно справится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в интервью журналисту Василию Голованову.

"Нужно ее оптимизировать, нужно наладить отношения на разных уровнях с местными властями, чтобы в этом было больше системности, стабильности и конкретики", - отметил чиновник.

В то же время, по мнению Подоляка, с этими задачами Кулеба "совершенно справится", потому что он пришел с поста руководителя Киевской ОВА.