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Подоляк рассказал об обязанностях эксглавы Киевской ОВА Кулебы в ОП: Думаю, абсолютно справится

Фото: Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба (пресс-служба Киевской ОВА)
Автор: Олег Васкив

После назначения заместителем главы Офиса президента Алексей Кулеба будет заниматься региональной политикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в интервью журналисту Василию Голованову.

"Нужно ее оптимизировать, нужно наладить отношения на разных уровнях с местными властями, чтобы в этом было больше системности, стабильности и конкретики", - отметил чиновник.

В то же время, по мнению Подоляка, с этими задачами Кулеба "совершенно справится", потому что он пришел с поста руководителя Киевской ОВА.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Кулебу на должность замглавы ОП 24 января.

Перед этим Кабмин согласовал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Кулебы.

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Офис президентаМихаил Подоляк