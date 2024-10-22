ua en ru
Вт, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Малюк: скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, з підозрами 64 посадовці МСЕК

Київ, Вівторок 22 жовтня 2024 17:42
UA EN RU
Малюк: скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, з підозрами 64 посадовці МСЕК Фото: Василь Малюк, голова СБУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні за ініціативою Служби безпеки з початку року скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Її призначали на підставі підроблених документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови СБУ Василя Малюка.

Він розповів, що у 2024 році за матеріалами СБУ 64 чиновники МСЕК отримали підозри у скоєнні злочинів. Ще дев'ятьох осіб уже засуджено.

Також за ініціативою спецслужби було скасовано 4106 висновків щодо інвалідності, які були зроблені на підставі фіктивних документів.

Малюк запевнив, що СБУ активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які дуже негативно впливають на мобілізаційні процеси.

"Вже є результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", - наголосив він.

За словами Малюка, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими чиновниками. Станом на зараз перевірки охоплюють майже 2,4 тисячі таких людей.

Скандали з МСЕК

Нагадаємо, нещодавно на хабарі спіймали голову Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Вона "продавала" довідки про інвалідність чоловікам, щоб допомогти їм ухилитися від мобілізації.

Водночас, сьогодні, 22 жовтня, стало відомо, що у голови Миколаївського обласного МСЕК виявили 450 тисяч доларів. Їй планують повідомити про підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Перегляд рішень, перевірки і не тільки. Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК
Перегляд рішень, перевірки і не тільки. Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК
DAILY
Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ