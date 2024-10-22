Малюк: скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, з підозрами 64 посадовці МСЕК

В Україні за ініціативою Служби безпеки з початку року скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Її призначали на підставі підроблених документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови СБУ Василя Малюка.

Він розповів, що у 2024 році за матеріалами СБУ 64 чиновники МСЕК отримали підозри у скоєнні злочинів. Ще дев'ятьох осіб уже засуджено.

Також за ініціативою спецслужби було скасовано 4106 висновків щодо інвалідності, які були зроблені на підставі фіктивних документів.

Малюк запевнив, що СБУ активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які дуже негативно впливають на мобілізаційні процеси.

"Вже є результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", - наголосив він.

За словами Малюка, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими чиновниками. Станом на зараз перевірки охоплюють майже 2,4 тисячі таких людей.