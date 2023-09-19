Подоляк розповів, чого Україна чекає від майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена

"Наші очікування всі прекрасно знають, тому що найбільшим партнером з точки зору військової допомоги є США, з точки зору обсягів та точки зору ініціативності", - йдеться у заяві.

За його словами, Україна хоче, аби США безумовно почули пряму безпосередню емоційну промову президента, після цього будуть двосторонні спілкування, де президент пояснить, чому просування (ЗСУ - ред.) йде так чи інакше і що потрібно для того, аби пришвидшити. І чому Україна не буде погоджуватись десь зупинитись і так далі і тому подібне.

Що саме Україні потрібно

Подоляк сказав, що ЗСУ мають потребу у далекобійних ракетах. Використовуючи ATACMS логістика, тилові бази та командні пункти окупантів значно постраждають.

"Також треба пришвидшити навчання на F-16, а третя складова це бронетехніка у будь-якому її вигляді. Також потрібні снаряди для HIMARS"

Радник керівника Офісу президента зауважив, що головним перед зимою є поліпшення та збільшення інструментів ППО та ПРО України. Подоляк каже, що кількість цих систем треба збільшити, оскільки РФ ключовим елементом цієї війни зробила відверту атаку на інфраструктуру, цивільне населення та енергетичні об'єкти.

Візит Зеленського до США

Літак з українським президентом приземлився у Нью-Йорку ввечері 18 вересня. Згідно з планом, Зеленський запланував зустрічі з американськими політиками, бізнесменами, а також виступ на Генасамблеї ООН. Глава України планує 21 вересня провести зустріч з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що під час зустрічі у Вашингтоні президент США Джо Байден хоче почути від Зеленського його особисту оцінку щодо розвитку подій на фронті та прогрес контрнаступу ЗСУ.