Подоляк рассказал, чего Украина ждет от предстоящей встречи Зеленского и Байдена

"Наши ожидания все прекрасно знают, потому что крупнейшим партнером с точки зрения военной помощи являются США, с точки зрения объемов и точки зрения инициативности", - говорится в заявлении.

По его словам, Украина хочет, чтобы США безусловно услышали прямую непосредственную эмоциональную речь президента, после этого будут двусторонние общения, где президент объяснит, почему продвижение (ВСУ - ред.) идет так или иначе и что нужно для того, чтобы ускорить. И почему Украина не будет соглашаться где-то остановиться и так далее и тому подобное.

Что именно Украине нужно

Подоляк сказал, что ВСУ нуждаются в дальнобойных ракетах. Используя ATACMS логистика, тыловые базы и командные пункты оккупантов значительно пострадают.

"Также надо ускорить обучение на F-16, а третья составляющая это бронетехника в любом ее виде. Также нужны снаряды для HIMARS"

Советник руководителя Офиса президента отметил, что главным перед зимой является улучшение и увеличение инструментов ПВО и ПРО Украины. Подоляк говорит, что количество этих систем надо увеличить, поскольку РФ ключевым элементом этой войны сделала откровенную атаку на инфраструктуру, гражданское население и энергетические объекты.

Визит Зеленского в США

Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Согласно плану Зеленский запланировал встречи с американскими политиками, бизнесменами, а также выступление на Генассамблее ООН. Глава Украины планирует 21 сентября провести встречу с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден хочет услышать от Зеленского его личную оценку развития событий на фронте и прогресс контрнаступления ВСУ.