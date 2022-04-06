Подоляк: Роспропаганда вошла в наиболее токсичную и безумную фазу
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк разобрал новую медийную стратегию руководства России, направленную на оправдание военных преступлений РФ на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Подоляка.
Советник руководителя ОП назвал новую фазу российской пропаганды "самой безумной и токсичной". Ее ключевым тезисом, по словам Подоляка, есть необходимость уничтожения Украины. Ведущим же спикером на этом этапе стал экс-президент РФ Медведев.
"По всей этой медийной стратегии нагнетания и резкому росту призывов к максимально разрушительной эскалации стоит заместитель руководителя АП РФ Алексей Громов. Один из столпов условной "партии ястребов", автор негласной концепции "Украина – государство, которого не существует", – написал Подоляк.
Ранее в Офисе президента попросили Запад ускорить поставки тяжелых вооружений и введение эмбарго на российские энергоресурсы. Если этого не произойдет, Россия продолжит разрушать Украину.
К слову, Соединенные Штаты ввели новые санкции против семей Путина и Лаврова.
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