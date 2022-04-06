Подоляк: Роспропаганда вошла в наиболее токсичную и безумную фазу

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Подоляка .

Советник руководителя ОП назвал новую фазу российской пропаганды "самой безумной и токсичной". Ее ключевым тезисом, по словам Подоляка, есть необходимость уничтожения Украины. Ведущим же спикером на этом этапе стал экс-президент РФ Медведев.

"По всей этой медийной стратегии нагнетания и резкому росту призывов к максимально разрушительной эскалации стоит заместитель руководителя АП РФ Алексей Громов. Один из столпов условной "партии ястребов", автор негласной концепции "Украина – государство, которого не существует", – написал Подоляк.

Ранее в Офисе президента попросили Запад ускорить поставки тяжелых вооружений и введение эмбарго на российские энергоресурсы. Если этого не произойдет, Россия продолжит разрушать Украину.