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"Как Запад видит финал войны?". Подоляк просит ускорить поставки оружия и введение эмбарго

Новина українською →
Киев, Среда 06 апреля 2022 17:14
"Как Запад видит финал войны?". Подоляк просит ускорить поставки оружия и введение эмбарго Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

У президента Украины Владимира Зеленского просят Запад ускорить поставки тяжелых вооружений и введение эмбарго на российские энергоресурсы. Иначе в Офисе президента не видят причин для того, чтобы российские войска перестали разрушать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Если не предоставлять Украине необходимое оружие (тяжелая артиллерия и ПВО) и если не вводить завтра реальные санкции (прямое/косвенное энергетическое эмбарго), то как наши западные партнеры видят финал войны? Почему россияне должны будут перестать убивать и разрушать Украину?", - отметил Подоляк.

Напомним, по данным американского канала CNN, Евросоюз работает над новыми санкциями против России "очень быстро", но есть сложности.

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