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Подоляк: Роспропаганда ввійшла в найбільш токсичну та шалену фазу

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Київ, Середа 06 квітня 2022 17:49
Подоляк: Роспропаганда ввійшла в найбільш токсичну та шалену фазу Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розібрав нову медійну стратегію керівництва Росії, спрямовану на виправдання воєнних злочинів РФ на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Подоляка.

Радник керівника ОП назвав нову фазу російської пропаганди "найбільш шаленою і токсичною". Її ключовою тезою, за словами Подоляка, є необхідність знищення України. Провідним же спікером на цьому етапі став екс-президент РФ Медведєв.

"За всією цією медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації стоїть заступник керівника АП РФ Олексій Громов. Один зі стовпів умовної "партії яструбів", автор негласної концепції "Україна – держава, якої не існує", – написав Подоляк.

Раніше в Офісі президента попросили Захід прискорити постачання важких озброєнь і введення ембарго на російські енергоресурси. Якщо цього не станеться, то Росія продовжить руйнувати Україну.

До слова, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти родин Путіна та Лаврова.

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