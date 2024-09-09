Подоляк про російські дрони у повітряному просторі НАТО: примітивна "тактика салямі"

"Добре відомо (навіть росіянам), де сьогодні проходять географічні межі НАТО. Але ніхто не знає, де у НАТО межа терпіння. Коли теоретично найпотужніший військовий альянс в історії на практиці буде готовий захищати свої кордони? Цю інформацію стратегічної цінності росіяни здобувають традиційним для себе способом - цинічною розвідкою боєм", - написав Подоляк.

Він нагадав, що протягом вихідних під час атак на територію України російські дрони двічі порушували повітряний простір держав НАТО.

"Дослід проведено, отримано чіткий результат. Тепер противник знає: НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору безпілотними апаратами та атаку на свою територію, що не призвела до жертв. Що буде далі, легко передбачити: порушення кордону літаками й можливі "інцидентні атаки" з невеликою кількістю жертв", - зазначив радник керівника ОП.

За його словами, росіяни завжди застосовують примітивну "тактику салямі": дискредитують НАТО під час незначних, на перший погляд, інцидентів.

"Вони повільно ескалують конфлікт, намагаючись уникнути активації статті 5 Статуту блоку про взаємну оборону. Мета - розхитати впевненість окремих членів Альянсу, змусити замислитися про сепаратні домовленості з РФ. І хто може сказати, що цей план не працює?", - додав Подоляк.

Водночас, як пояснили у ЦПД, такими провокаціями Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в країнах НАТО та залякувати населення цих країн загрозою прямого збройного конфлікту з Росією.

"Страх, як вважають у Кремлі, має перешкоджати наданню військової допомоги Україні", - зазначили у Центрі.