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Подоляк развенчал фейк Лукашенко о Зеленском и армии

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Заявление лидера белорусского правящего режима Александра Лукашенко о якобы конфликте между военными и президентом Владимиром Зеленским является ложью, которая нацелена на дестабилизацию ситуации в Украине.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

"Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не про господина Лукашенко", - сказал он.

Так, сегодня Лукашенко заявил, что в Украине якобы зреет конфликт между военными и Зеленским, развязка которого наступит "в ближайшее время".

Подоляк назвал это заявление "крайне симптоматичным" и сказал, что оно вполне четко объясняет цели многочисленных сообщений о якобы конфликте между Офисом президента и военными.

Лукашенко заявил, что якобы именно украинские военные должны стать теми, кто согласится на ультимативные переговоры на условиях России.

"Очевидно, что к реальности это не имеет ни малейшего отношения. Очевидно также, что Лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры. И наконец, вполне понятно, что испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В том числе масштабируя подобные фейки о "конфликте между политиками и военными", - сказал Подоляк.

При этом он не понимает, зачем украинска пресса распространяет подобные высказывания Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что Беларусь полностью поддерживает РФ в войне против Украины, но сама воевать будет только в случае нападения на ее территории.

Лукашенко также пообещал, что не будет присоединять Беларусь к РФ. Он заявил, что сохранит "независимость" страны.

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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийИрина Подоляк