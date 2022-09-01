Лукашенко пообещал оставить Беларусь независимой

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко пообещал, что не будет присоединять страну к России. Он заявил, что сохранит "независимость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белту .

Лукашенко на "открытом уроке" 1 сернтября заявил, что при нем Беларусь не станет частью РФ.

"Вопрос не по адресу. При мне нет. При вас - не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие", - сказал Лукашенко.

При этом он признал студентов и школьников "держать страну". Лукашенко заверил, что Россия "не намерена присоединять Беларусь" и якобы рассчитывает только на сотрудничество.