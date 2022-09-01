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Лукашенко пообещал оставить Беларусь независимой

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Минск, Четверг 01 сентября 2022 14:44
Лукашенко пообещал оставить Беларусь независимой Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко пообещал, что не будет присоединять страну к России. Он заявил, что сохранит "независимость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белту.

Лукашенко на "открытом уроке" 1 сернтября заявил, что при нем Беларусь не станет частью РФ.

"Вопрос не по адресу. При мне нет. При вас - не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие", - сказал Лукашенко.

При этом он признал студентов и школьников "держать страну". Лукашенко заверил, что Россия "не намерена присоединять Беларусь" и якобы рассчитывает только на сотрудничество.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что якобы "наелся президентства" и жалеет о том, что не забрал у народа право избирать президента.

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Александр Лукашенко Беларусь Российская Федерация
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