Подоляк розвінчав фейк Лукашенка про Зеленського та армію

"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана Лукашенка", - сказав він.

Так, сьогодні Лукашенко заявив, що в Україні нібито зріє конфлікт між військовими і Зеленським, розв'язка якого настане "найближчим часом".

Подоляк назвав цю заяву "вкрай симптоматичною" і сказав, що вона цілком чітко пояснює цілі численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом президента і військовими.

Лукашенко заявив, що нібито саме українські військові повинні стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах Росії.

"Очевидно, що до реальності це не має ні найменшого відношення. Очевидно також, що Лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри. І нарешті, цілком зрозуміло, що відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. У тому числі масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками і військовими", - сказав Подоляк.

При цьому він не розуміє, навіщо українська преса поширює подібні висловлювання Лукашенка.