Подоляк рассказал о ходе переговоров с Россией по защитникам "Азовстали"

Переговоры Украины с Россией по возвращению украинских военных, которые защищали "Азовсталь", идут тяжело, ведь страна-агрессор хочет получить для себя максимальную выгоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Helsingin Sanomat, выдержки из которого приводит Офис президента .

Он отметил, что Украина ведет переговоры с Россией только по военнопленным и другим тактическим вопросам.

"Мы говорим и о защитниках "Азовстали", но дело продвигается тяжело, потому что Россия хочет извлечь из них максимальную пропагандистскую выгоду. Красный Крест и ООН в этом слабы. Они должны стать активнее", - сказал Подоляк.

Он считает, что РФ на самом деле будет готова к миру лишь после значительных тактических потерь.

"Тогда она перестает выдвигать ультиматумы и вынуждена будет выслушивать аргументы других. Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, тогда Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы", - сказал советник главы ОП.