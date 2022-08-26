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Подоляк розповів про перебіг переговорів з Росією щодо захисників "Азовсталі"

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П'ятниця 26 серпня 2022 22:17
Подоляк розповів про перебіг переговорів з Росією щодо захисників "Азовсталі" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Переговори України з Росією щодо повернення українських військових, які захищали "Азовсталь", йдуть важко, адже країна-агресор хоче отримати для себе максимальну вигоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Helsingin Sanomat, витяги з якого наводить Офіс президента.

Він зазначив, що Україна веде перемовини з Росією лише щодо військовополонених та інших тактичних питань.

"Ми говоримо і про захисників "Азовсталі", але справа просувається важко, тому що Росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду. Червоний Хрест і ООН у цьому слабкі. Вони мають стати активнішими", - сказав Подоляк.

Він вважає, що РФ насправді буде готова до миру лише після значних тактичних втрат.

"Тоді вона перестає висувати ультиматуми й змушена вислуховувати аргументи інших. Коли Україна дійде до меж, визначених у 1991 році, тоді Росія буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір. Це єдиний шанс гарантувати ліберальні цінності та свободу Європи", - сказав радник голови ОП.

Як повідомлялося раніше, 30 червня відбувся наймасштабніший обмін військовополоненими між Україною і Росією з початку повномасштабної війни. Тоді було звільнено 144 військових, 95 з них - захисники "Азовсталі".

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Україна Російська Федерація Ірина Подоляк
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