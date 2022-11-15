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Подоляк про ракетний удар: РФ принизила лідерів, хто підтримав ідею діалогу з агресором

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 17:40
Подоляк про ракетний удар: РФ принизила лідерів, хто підтримав ідею діалогу з агресором Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Масованим ракетним ударом по українських містах під час саміту країн G20 Росія принизила всіх, хто підтримав ідею діалогу з агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Масований обстріл українських міст під час G20 – це приниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею діалогу з агресором", - зазначив Подоляк.

За його словами, Росія не пропонує переговорів, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди закінчуються ракетою у житловому будинку.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет кількома українськими містами. Зокрема, вибухи пролунали у Києві. За даними влади, метою ворога став житловий будинок у Печерському районі, ще кілька ракет збили системи ППО.

В Офісі президента вже відреагували на масштабну атаку росіян. Там кажуть, що ракетний удар – це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

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