Подоляк о Путине: если бы он получал больше информации, то уже были бы переговоры президентов

Конструктивные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможны в случае, если глава российского государства наконец получит полную информацию по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время телемарафона .

"К сожалению, этот человек (Путин - ред.) не получает достаточно информации, которая могла бы донести до него, что ситуация в Украине выглядит иначе. Возможно, если бы этот человек был так же глубоко в материале, как президент Украины, то у нас были бы переговоры двусторонние. Возможно, если он начнет получать больший объем информации и адекватной аналитики, то тогда, возможно, будут конструктивные переговоры между президентами", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявлял, что встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна. Однако, есть факторы, которые влияют на ее сроки и объемы.

Также мы сообщали, что, по мнению Подоляка, Россия понимает только язык силы и каждый звонок мировых лидеров Владимиру Путину вырывает Москву из международной изоляции. Лучший диалог с Кремлем - новый пакет санкций и поставок оружия Украине.

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