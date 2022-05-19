RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про Путіна: якби він отримував більше інформації, то вже були б переговори президентів

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Конструктивні переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським можливі у випадку, якщо голова російської держави нарешті отримає повну інформацію щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка під час телемарафону.

“На жаль, ця людина (Путін - ред.) не отримує достатньо інформації, яка могла б донести до неї, що ситуація в Україні виглядає інакше. Можливо, якби ця людина була так само глибоко в матеріалі, як президент України, то у нас були б уже переговори двосторонні. Можливо, коли він почне отримувати більший обсяг інформації та адекватної аналітики, то тоді, можливо, будуть конструктивні переговори вже між президентами”, - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявляв, що зустріч президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива. Проте, є фактори, що впливають на її терміни та обсяги.

Також ми повідомляли, що, на думку Подоляка, Росія розуміє лише мову сили та кожен дзвінок світових лідерів Володимиру Путіну вириває Москву з міжнародної ізоляції. Найкращий діалог з Кремлем - новий пакет санкцій та постачання зброї Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінОфіс президентаВійна Росії проти України