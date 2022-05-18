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Подоляк назвал факторы, которые влияют на сроки и объемы переговоров Путина и Зеленского

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 15:31
Подоляк назвал факторы, которые влияют на сроки и объемы переговоров Путина и Зеленского Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна. Однако, есть факторы, которые влияют на ее сроки и объемы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, ситуация относительно войны продолжает меняться. Условия, которые были еще в начале войны, когда встреча лидеров была необходима для ее остановки, это уже совсем другая история.

"Сейчас уже другая. Психоэмоциональный фон сильно изменился после событий в Киевской области, после того, что мы увидели в Мариуполе, Волновахе, то, что сейчас происходит в Херсонской области, безусловно условия такой встречи меняются", - отметил Подоляк.

Любая война заканчивается договоренностями, которые могут быть реализованы на уровне президентов. Вопрос заключается в том, когда именно лидеры стран смогут встретиться. В этом случае есть два фактора, которые влияют на этот процесс.

"Это будет зависеть от того, как будут происходить боевые действия на востоке Украины и насколько циничными будут действия на юге страны. Эти факторы будут решать объемы переговоров между двумя лидерами и время проведения этих переговоров", - добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало, что тем временем Россия продолжает обвинять Украину в том, что она якобы вышла из переговорного процесса касаемо завершения войны.

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