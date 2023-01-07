Подоляк прокоментував пропозицію Туреччини про продовження російського "перемирʼя"

"Щодо одноосібного припинення вогню. Ну це ж трошки дивно. Вони перебувають на нашій території, припинили вогонь, а далі що? В чому сенс турецької пропозиції?", - сказав Подоляк.

За його словами,Туреччина має свої національні інтереси й вони не завжди співпадають з інтересами України.

Радник підкреслив, що Путін хоче лише оперативної паузи.

"Він припинив вогонь, Туреччина починає казати: дивіться, він припинив вогонь, так ви теж припиніть вогонь. Це ж ключове, це ж значить, що ми зафіксувались. Буде якась оперативна пауза на певний час, за який Росія пройде етапи свого "апгрейду", - додав Подоляк

Він зазначив, що можлива єдина концепція: не припинення вогню, а виведення російських військ з території України і після цього припинити вогонь.

"Тому немає сенсу говорити про одностороннє припинення вогню, бо це не вирішує питань. Ми не будемо гратися у дивні пропозиці", - підкреслив Подоляк.