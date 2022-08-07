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Подоляк призвал Германию "пойти другим путем", увеличив поставки оружия Украине

Новина українською →
Киев, Воскресенье 07 августа 2022 11:08
Подоляк призвал Германию "пойти другим путем", увеличив поставки оружия Украине Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украине необходимо как можно больше современного оружия. Киев надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel.

Он отметил, что слова немецкого канцлера свидетельствуют о его намерениях изменить отношения с Россией.

"Германия теперь должна пойти другим путем, понять, какова на самом деле Россия. Это факт, что нам нужно больше оружия", - сказал Подоляк.

По его словам, нашей стране необходимы поставки дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады россиян, а также ВСУ важно и увеличение количества беспилотников.

"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности снабжения которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения из воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться вглубь на тех территориях, которые контролировал враг.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", - подытожил Подоляк.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине такое новейшее оружие, которого нет даже на вооружении у Бундесвера.

Также сообщалось, что немецкие реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II уже прибыли в Украину.

При этом в немецком правительстве сообщили, Берлин планирует передать Киеву ПВО IRIS-Т в конце августа или же в начале сентября.

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