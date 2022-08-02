Украина получает от Германии такое оружие, которого нет даже у Бундесвера, - Шольц

Германия поставляет Украине новейшее оружие. Такое, которого нет даже на вооружении у Бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в интервью Globe and Mail.

"Начиная с первых дней после того, как Россия напала на Украину, мы доставили оружие и боеприпасы в Украину. Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные системы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальное помощь", - говорит Шольц.

Он отметил, что Германия перешла к поставкам более сложных и дорогих систем.

"Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новые, что их было сделано еще очень мало, а некоторые из них даже не были внедрены в Бундесвере", - заявил Шольц.

По словам канцлера, Германия также обеспечивает обучение украинских экипажей.

"Пока мы говорим, украинцев обучают новому и более сложному оборудованию в нескольких местах Германии. И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине до тех пор, пока это потребуется", - подытожил Шольц.

Напомним, вчера стало известно, что немецкие реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II уже в Украине.

Добавим, также немецкая сторона сообщила, что передала еще три гаубицы PzH 2000.

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