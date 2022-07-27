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В Германии рассказали, когда Украина сможет получить ПВО IRIS-Т

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 17:54
В Германии рассказали, когда Украина сможет получить ПВО IRIS-Т Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует передать Украине ПВО IRIS-Т в конце августа или же в начале сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в интервью для"Радио Свобода".

"Мы также поставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября... И это на завершающей стадии производства, оно должно было отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они отступят, что эта система может пойти в Украину. И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т", - заявила Бербок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия все чаще заявляет о передаче Украине новейшего зенитного ракетного комплекса IRIS. Издание раскрывало все особенности ПВО.

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