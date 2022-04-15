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Подоляк призвал ЕС отправить Россию на финансово-экономическое дно

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 15:08
Подоляк призвал ЕС отправить Россию на финансово-экономическое дно Фото: МИхаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Европу отправить Россию на финансово-экономическое дно. По его словам, для этого необходимо полное эмбарго на российские нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Украина уже отправила ко дну российский крейсер "Москва". Пора для Европы отправить на финансово-экономическое дно реальную Москву. Все, что для этого нужно – полное эмбарго на российские нефть и газ", - написал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал шестой пакет санкций ЕС в отношении России. По его словам, Евросоюз намерен запретить импортировать нефть и газ из РФ.

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