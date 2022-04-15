Подоляк закликав ЄС відправити Росію на фінансово-економічне дно

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Європу відправити Росію на фінансово-економічне дно. За його словами, для цього необхідно повне ембарго на російські нафту і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter .

"Україна вже відправила на дно Російський крейсер "Москва". Пора для Європи відправити на фінансово-економічне дно реальну Москву. Все, що для цього потрібно – повне ембарго на російські нафту і газ", - написав він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії. За його словами, Євросоюз має намір заборонити імпортувати нафту і газ з РФ.

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