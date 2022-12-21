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Подоляк пояснив, чому візит Зеленського до США є надзвичайно важливим

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президент (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський вирушив з візитом до Сполучених Штатів Америки. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Візит президента спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою та Україною "охолоджуються".

Також під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом дасть можливість напряму пояснити реальну ситуацію в Україні та розповісти, яка саме зброя потрібна нашим героям, аби надалі боротися з російською агресією.

"По-перше, як сам візит, так і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий ступінь довіри між країнами. По-друге, це остаточно ставить хрест на спробах російської сторони... довести нібито зростаюче охолодження в наших двосторонніх відносинах. Це, звичайно, навіть близько не відповідає дійсності. Сполучені Штати однозначно підтримують Україну", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що візит президента активізує і оптимізує ключові напрямки військового співробітництва. Це, зі свого боку, мобілізує двопартійну політичну підтримку і більш чітко змалює картину майбутнього, якщо війна не буде закінчена правильно.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці візиту президента України до США.

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