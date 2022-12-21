Подоляк объяснил, почему визит Зеленского в США чрезвычайно важен

Визит президента опровергнет попытки России распространить фейки о том, что якобы отношения между Америкой и Украиной "охлаждаются".

Также во время встречи Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом позволит напрямую объяснить реальную ситуацию в Украине и рассказать, какое именно оружие нужно нашим героям, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией.

"Во-первых, как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами. Во-вторых, это окончательно ставит крест на попытках российской стороны... доказать якобы растущее охлаждение в наших двусторонних отношениях. Это, конечно, даже близко не соответствует действительности. Соединенные Штаты однозначно поддерживают Украину", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что визит президента активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества. Это, со своей стороны, мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко изобразит картину будущего, если война не будет закончена правильно.