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Подоляк пояснив, чому надважливо, щоб Україна перемогла у війні

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 13:13
Подоляк пояснив, чому надважливо, щоб Україна перемогла у війні Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Війна повинна закінчиться перемогою України. Росія зобов'язана вивести свої війська з української території, в інакшому випадку - це привід для відновлення бойових дій у будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Для декриміналізації глобальної політики й реальної безпеки світу треба, щоб війна завершилася перемогою України", - запевнив він.

Подоляк підкреслив, що переговори можуть розпочатися, коли РФ виведе війська з території України.

"Інші варіанти лише дають РФ час перегрупувати сили й відновити бойові дії будь-якої миті", - констатував радник голови ОП.

Раніше Подоляк заявив, що Росія розмовами про мирні переговори намагається відвернути увагу від мобілізації, накопичення сил та загальмувати передачу військової допомоги Україні. Насправді у Кремлі у них не зацікавлені.

Нагадаємо, нещодавно в російському МЗС захотіли прямих перемовин з Україною і без посередників.

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Михайло Подоляк
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