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Подоляк объяснил, почему важно, чтобы Украина победила в войне

Новина українською →
Україна, Пятница 17 февраля 2023 13:13
Подоляк объяснил, почему важно, чтобы Украина победила в войне Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Война должна завершиться победой Украины. Россия обязана вывести свои войска с украинской территории, в противном случае - это повод для возобновления боевых действий в любой момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Для декриминализации глобальной политики и реальной безопасности мира нужно, чтобы война завершилась победой Украины", - заверил он.

Подоляк подчеркнул, что переговоры могут начаться, когда РФ выведет войска с территории Украины.

"Другие варианты лишь дают РФ время перегруппировать силы и возобновить боевые действия в любой момент", - констатировал советник главы ОП.

Ранее Подоляк заявлял, что Россия разговорами о мирных переговорах пытается отвлечь внимание от мобилизации, накоплению сил и затормозить передачу военной помощи Украине. На самом деле в Кремле в них не заинтересованы.

Напомним, недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.

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Михаил Подоляк
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