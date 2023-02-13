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Подоляк про ініціативу переговорів РФ: намагаються загальмувати військову допомогу Україні

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 11:32
Подоляк про ініціативу переговорів РФ: намагаються загальмувати військову допомогу Україні Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Росія розмовами про мирні переговори намагається відвернути увагу від мобілізації, накопичення сил та загальмувати передачу військової допомоги Україні. Насправді у Кремлі у них не зацікавлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, очевидно, що "переговорні ініціативи" РФ - спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії.

"По-перше, РФ маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По-друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків, ракет. Ніколи не слухайте", - написав він.

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни заявили, що росіяни намагалися маніпулювати темою переговорів у грудні 2022 року, щоб затримати постачання західних танків та підготуватися до нового великого наступу.

Нагадаємо, нещодавно в російському МЗС захотіли прямих перемовин з Україною і без посередників.

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