Подоляк про погрози МОК покарати українських спортсменів: найвищий рівень цинізму

Непрямі погрози Міжнародного олімпійського комітету покарати українських спортсменів за можливий бойкот Олімпіади - це найвищий рівень цинізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника МОК Михайла Подоляка у Twitter .

"МОК пропонує покарати українських спортсменів за бойкот Олімпіади, де будуть росіяни. Пан Бах (голова МОК Томас Бах - ред.) оперує терміном "дискримінація" щодо російських спортсменів, але не згадує українських спортсменів, убитих РФ. Найвищий рівень цинізму. Так що ж таке принципи олімпійського руху? Агресія, вбивства, мародерство?", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше МОК заявив про плани розглянути можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань, незважаючи на війну в Україні.

Пізніше олімпійський комітет України проголосував за бойкот Олімпіади-2024, якщо там будуть російські та білоруські спортсмени.

Після цього глава МОК Томас Бах надіслав українському НОК листа, де нагадав, що всі попередні бойкоти не давали жодних результатів і призводили лише до покарання спортсменів.

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