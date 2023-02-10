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Подоляк об угрозах МОК наказать украинских спортсменов: высший уровень цинизма

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Непрямые угрозы Международного олимпийского комитета наказать украинских спортсменов за возможный бойкот Олимпиады - это высший уровень цинизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя МОК Михаила Подоляка в Twitter.

"МОК предлагает наказать украинских спортсменов за бойкот Олимпиады, где будут россияне. Господин Бах (глава МОК Томас Бах - ред.) оперирует термином "дискриминация" в отношении российских спортсменов, но не упоминает украинских спортсменов, убитых РФ. Высший уровень цинизма. Так что же такое принципы олимпийского движения? Агрессия, убийства, мародерство?", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее МОК заявил о планах рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на войну в Украине.

Позже олимпийский комитет Украины проголосовал за бойкот Олимпиады-2024, если там будут российские и белорусские спортсмены.

После этого глава МОК Томас Бах направил украинскому НОК письмо, где напомнил, что все предыдущие бойкоты не давали никаких результатов и приводили только к наказанию спортсменов.

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