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Подоляк після істерики Кремля: Росія не має суб’єктності на міжнародній арені

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Росія, Субота 08 липня 2023 20:47
Подоляк після істерики Кремля: Росія не має суб’єктності на міжнародній арені Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні Російська Федерація не має жодної суб’єктності на міжнародній арені.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався "прекрасний новий світ", - наголосив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, у "новому світі" Росію й на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно "ставитимуть на відоме їй місце".

Повернення командирів "Азовсталі"

У вересні минулого року між Україною і РФ відбувся обмін полоненими, під час якого російська сторона передала Туреччині п'ятьох командирів "Азовсталі" за умови, що до кінця війни вони перебуватимуть на території країни.

Зокрема, Туреччині було передано командира "Азова" Дениса Прокопенка "Редис", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського, заступника командира "Азова" "Калина" Святослава Паламара, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії України Дениса Шлегу.

Сьогодні стало відомо, що вони повертаються з Туреччини до України.

Більше про захисників Маріуполя читайте у матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогові".

Істерика в Росії

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що повернення в Україну з Туреччини командирів "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей щодо обміну полоненими.

За словами Пєскова, командири "Азовсталі" нібито мали перебувати на території Туреччини до кінця війни.

Він додав, що російську сторону ніхто не поставив до відома про повернення командирів в Україну.

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