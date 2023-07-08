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Подоляк после истерики Кремля: Россия не имеет субъектности на международной арене

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Россия, Суббота 08 июля 2023 20:47
Подоляк после истерики Кремля: Россия не имеет субъектности на международной арене Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На сегодня Российская Федерация не имеет никакой субъектности на международной арене.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Россия не имеет никакой субъектности на международной арене. После 24.06.2023 для путинской элиты начался "прекрасный новый мир", - подчеркнул Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, в "новом мире" Россию и на внешних рынках, и внутри страны постоянно будут "ставить на известное ей место".

Возвращение командиров "Азовстали"

В сентябре прошлого года между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, в ходе которого российская сторона передала Турции пятерых командиров "Азовстали" при условии, что до конца войны они будут находиться на территории страны.

В частности, Турции были переданы командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волыну" Волынский, заместитель командира "Азова" "Калина" Святослав Паламар, старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Украины Денис Шлега.

Сегодня стало известно, что они возвращаются из Турции в Украину.

Больше о защитниках Мариуполя читайте в материале РБК-Украина "Год после "Азовстали". Как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу".

Истерика в России

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что возвращение в Украину из Турции командиров "Азовстали" якобы является нарушением договоренностей по обмену пленными.

По словам Пескова, командиры "Азовстали" якобы должны были находиться на территории Турции до конца войны.

Он добавил, что российскую сторону никто не поставил в известность о возвращении командиров в Украину.

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