Подоляк підтвердив участь Абрамовича в обміні полоненими між Україною та РФ

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив Подоляк.

За його словами, російський мільярдер був посередником-модератором переговорного процесу і дозволяв сторонам вести об'єктивний діалог.

Також Подоляк зазначив, що не може зараз розголошувати більш детальні подробиці ролі Абрамовича та інших учасників у переговорах, оскільки для цього варто дочекатися "фіналу".

"Ви ж бачите, що на момент обміну взагалі нам вдалося зробити так, що про цей переговорний процес не було жодного слова. Тому це можна було довести до фіналу", - заявив радник керівника ОП.