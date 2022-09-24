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Подоляк підтвердив участь Абрамовича в обміні полоненими між Україною та РФ

Фото: Роман Абрамович, російський мільярдер (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Іван Носальський

Російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі "24 каналу".

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив Подоляк.

За його словами, російський мільярдер був посередником-модератором переговорного процесу і дозволяв сторонам вести об'єктивний діалог.

Також Подоляк зазначив, що не може зараз розголошувати більш детальні подробиці ролі Абрамовича та інших учасників у переговорах, оскільки для цього варто дочекатися "фіналу".

"Ви ж бачите, що на момент обміну взагалі нам вдалося зробити так, що про цей переговорний процес не було жодного слова. Тому це можна було довести до фіналу", - заявив радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше в західних ЗМІ з'явилася інформація, що Абрамович зустрічався з принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом у рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною та РФ.

Більш детально про процес обміну можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяРоман АбрамовичОфіс президента