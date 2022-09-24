Подоляк подтвердил участие Абрамовича в обмене пленными между Украиной и РФ

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил Подоляк.

По его словам, российских миллиардер являлся посредником-модератором переговорного процесса и позволял сторонам вести объективный диалог.

Также Подоляк отметил, что не может сейчас разглашать более детальные подробности роли Абрамовича и других участников в переговорах, поскольку для этого стоит дождаться "финала".

"Вы же видите, что к моменту обмена вообще нам удалось сделать так, что об этом переговорном процессе не было ни слова. Поэтому это можно было довести до финала", - заявил советник руководителя ОП.