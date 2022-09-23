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Олігарх Абрамович був посередником у перемовинах по обміну полоненими, - Bloomberg

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П'ятниця 23 вересня 2022 21:03
Олігарх Абрамович був посередником у перемовинах по обміну полоненими, - Bloomberg Фото: Роман Абрамович (facebook com RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Дмитро Браславський

Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в рамках перемовин, щодо обміну полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зустріч бізнесмена та принца пройшла наприкінці серпня в Ер-Ріяді, проте деталі не були оприлюднені, оскільки захід був закритим.

Британські ЗМІ повідомляли, що Абрамович "зіграв ключову роль" у звільненні п’яти громадян Великої Британії, які потрапили в російський полон в Україні та повернули в рамках обміну.

Джон Хардінг, який був одним з полонених, стверджував, що йому про це повідомила помічниця мільярдера. Хардінг заявив, що Роман Абрамович зустрів полонених британців на борту приватного літака, який доставив їх із РФ до Саудівської Аравії після обміну.

Нагадаємо, що Україна та Росія провели великий обмін полоненими. У його рамках вдалося звільнити 215 захисників, російській стороні видали 55 військовослужбовців та нардепа Віктора Медведчука.

Раніше повідомлялось, що російський мільярдер Роман Абрамович допомагав налагоджувати неформальний канал комунікації на переговорах України та РФ.

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Обмін полоненими Війна в Україні
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