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Подоляк про підрив бойовика "ДНР" у Петербурзі: "Павуки поїдають один одного в банці"

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ліквідація колаборантів у Росії призведе до незворотних процесів, які можуть розвалити країну-агресора з середини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника", - написав Подоляк.

Він зауважив, що невдовзі у Росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

Також 27 березня у Маріуполі підірвали автівку так званого "начальника управління поліції" Михайла Москвіна. За попередньою інформацією, колаборант перебуває в лікарні у важкому стані.

Після інциденту в окупованому місті росіяни посилили перевірку та патрулювання вулиць.

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