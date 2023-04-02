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Подоляк о подрыве боевика "ДНР" в Петербурге: "Пауки поедают друг друга в банке"

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Ликвидация коллаборантов в России приведет к необратимым процессам, которые могут развалить страну-агрессора изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника", - написал Подоляк.

Он отметил, что вскоре в России могут начаться смутные времена. Но, несмотря на это, Украина знает свой путь и будет идти по нему дальше.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в воскресенье, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Предварительно в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский.

Также 27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль так называемого "начальника управления полиции" Михаила Москвина. По предварительной информации, коллаборант находится в больнице в тяжелом состоянии.

После инцидента в оккупированном городе россияне ужесточили проверку и патрулирование улиц.

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