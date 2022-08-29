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Подоляк: "переговоры" с Россией на юге проходят успешно, ждем "жест доброй воли"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Единственное возможное "переговорное" направление Украины с Россией находится на фронте. Сейчас на юге Вооруженные силы достигают успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Переговоры с Россией в едином возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", - написал он.

Напомним, украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Кроме того, Вооруженные силы в Херсонской области уничтожили почти все большие мосты, оставив лишь пешеходные переходы.

Подробнее о том, что происходит в Херсонской области на данный момент, - в материале РБК-Украина.

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ХерсонИрина Подоляк