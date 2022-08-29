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Подоляк: "переговори" з Росією на півдні проходять успішно, чекаємо "жест доброї волі"

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Єдиний можливий "переговорний" напрямок України з Росією знаходиться на фронті. Наразі на півдні Збройні сили досягають успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. "Перемовини" відбуваються успішно. Очікуємо на нові "компроміси" у вигляді "жестів доброї волі", - написав він.

Нагадаємо, українські захисники почали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Окрім того, Збройні сили в Херсонській області знищили майже всі великі мости, залишивши лише пішохідні переходи.

Докладніше про те, що відбувається в Херсонській області на даний момент, - у матеріалі РБК-Україна.

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ХерсонІрина Подоляк