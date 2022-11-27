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Подоляк про передачу ППО Patriot: це не про наступ, а про захист дітей та населення

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Система ППО Patriot не є наступальною зброєю. Вона допоможе Україні захистити дітей та населення від російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"ЗРК Patriot та ескалація - слова, що не можуть бути сумісними в одному реченні. ППО - це не про наступи. Це виключно про захист дітей та мирного населення від ракетних ударів", - зазначив Подоляк.

Радник голови ОП підкреслив, що ініціатива Польщі правильна. Проте рішення повинна прийняти Німеччина.

Нагадаємо, що після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передали систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.

Натомість Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет.

Німеччина ж заявила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

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