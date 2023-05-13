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Подоляк про падіння літаків в РФ: це "контрСВО" і воно буде наростати

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Україна, Субота 13 травня 2023 19:07
Подоляк про падіння літаків в РФ: це "контрСВО" і воно буде наростати Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Те, що зараз починається в Росії це ніщо інше як "контрСВО", і воно надалі буде тільки наростати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка під час телемарафону.

"Вони (росіяни - ред.) щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: "А нас то за що?", - сказав радник.

Однак він пояснив, що за словами самих же росіян в них немає ніякої війни, одже, за словами Подоляка це просто починається "контрСВО".

"То я скажу їм так: дивіться, у вас там немає ніякої війни, у вас там починається "контрСВО" і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете все більше вбивати одне одного", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Пізніше у РФ заявили, що в Брянській області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Пізніше стало відомо ще про два літаки, які зазнали краху у РФ.

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